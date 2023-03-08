Из-за выпитой неизвестной жидкости подросток из Петербурга загремел в больницу

Как сообщает источник издания в правоохранительных органах, во вторник, 7 марта, в одну из городских больниц попал 13-летний подросток.

Как рассказал сам ребенок, в одном из торговых центров города группа молодых людей подошла к нему и заставила выпить неизвестную жидкость. По данным медиков, у ребенка острое пероральное отравление вследствие токсического действия бутирата. Сейчас он в состоянии средней тяжести находится в отделении токсикологии.

Из примет людей, подходивших к нему, пострадавший смог назвать только то, что к нему подходили молодые люди в чёрных толстовках с пауками на спине насильно заставили его выпить неизвестную жидкость. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что сколько бы спасатели не предупреждали россиян о том, что лезть на склоны опасно из-за погодных условий, все равно найдутся те, кто залезет и повыше. Так, Бурятии при спуске с перевала Горных Духов две женщины получили травмы.