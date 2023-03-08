Стало известно о смерти петербургского театрального режиссера Николая Русского

Сегодня, 8 марта, не обходится без печальных вестей. В этот раз стало известно, что в Тамбове скончался режиссер из Петербурга Николай Русский. Ему было всего 40 лет. Об этом сообщил актер, худрук воронежского Никитинского театра Борис Алексеев.

Он написал, что в числе невероятных потерь тебя еще одна — и она невосполнима. По его мнению, Николай Русский — это не просто режиссер для их театра. Он успел стать настоящим другом. Он успел поставить в Воронеже три спектакля, два из которых в Никитинском театре.

По данным СМИ, причиной смерти театрального режиссера могли стать проблемы с сердцем.

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