В Петербурге смогли найти мошенницу, обманывавшую пенсионеров

Как говорится, мошенники не дремлют, но и сотрудники полиции все-таки тоже. В Петербурге смогли задержать подозреваемую в обмане пенсионеров. Об этом рассказывает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, 6 марта в период с 16:45 по 17:15 пенсионерке позвонила неизвестная и рассказала, что ее дочь является виновницей ДТП. Конечно же, чтобы разрешить ситуацию, нужно было заплатить. В этот же день в парадной дома пенсионерка отдала курьеру 145 тысяч рублей.

Ночью следующего дня сотрудники полиции смогли поймать мошенницу. Сейчас она задержана. Как выяснилось, на ее счету есть еще аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы организовали проверку из-за смертельного ДТП на автодороге «Санки-Петербург- Псков». Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.