В МЧС Петербурга рассказали о погоде на 9 марта

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, зима пока не хочет отпускать из своих объятий наш город на Неве. Так, завтра, 9 марта, будет облачно, но с прояснениями. Кроме этого, стоит ожидать осадки в виде небольшого снега. Об этом пресс-служба ведомства пишет на своем сайте.

Также известно, что ветер будет южный и юго-западный, но утром — переходящий к северному, северо-западному. Его порывы будут достигать 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит -5…-7 градуса, днем -3…-5 градуса. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет повышаться.

Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются, заключили в министерстве чрезвычайных ситуаций.

Жителям города остается только надеяться, что коммунальные службы Петербурга держат на готове лопаты, специальную технику и, конечно же, личный состав.

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