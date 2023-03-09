Бизнес Петербурга нацелился на СНГ, Азию и Латинскую Америку

По данным аналитиков бизнес-клуба «Атланты», примерно четверть бизнесменов из Петербурга хочет в ближайшую трехлетку выйти на зарубежные рынки. При этом по их оценкам, самыми перспективными являются страны СНГ (этот вариант назвали 30%), Азии (28%) и Латинской Америки (13%).

Что же привлекает петербургских бизнесменов в этих направлениях? В первую очередь, широкий рынок сбыта — 23% назвали эту причину. Еще 20% обращают внимание на доступность ресурсов для ведения бизнеса, а 19% задумались об этих рынках из-за налоговых льгот.