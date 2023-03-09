Аварийный борт рейса Ижевск-Санкт-Петербург приземлился в Пулково

Сегодня, 9 марта, был задержан самолет, летевший рейсом Ижевск-Санкт-Петербург. Причина — пассажиры заметили огненный выхлоп. Как выяснилось позднее, в двигатель попал попали три птицы. На борту было 88 пассажиров и четыре члена экипажа.

В связи с этим самолет возращался в Пулково, он успешно приземлился в 16:08 по местному времени. В Пулково заявили, что возврат в аэропорт вылета произошёл по технической причине.

По информации 78.ru, скорая помощь никому из пассажиров или членов борта не понадобилось. После техосмотра судна, вероятно, будет принято решение о замене судна.

Ранее сообщалось, что сколько бы спасатели не предупреждали россиян о том, что лезть на склоны опасно из-за погодных условий, все равно найдутся те, кто залезет и повыше. Так, в Бурятии при спуске с перевала Горных Духов две женщины получили травмы.