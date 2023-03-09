Еще и дифтерия: Роспотребнадзор призывает привить россиян от этого заболевания

Управление Роспотребнадзора Российской Федерации призвала все субъекты страны провести иммунизацию населения против дифтерии. Такое постановление появилось на официально интернет-портале правовой информации.

Как пишет телеканал 360, высшие должностные лица регионов должны дать рекомендацию об иммунизации населения от этого заболевания в соответствии с национальным календарем прививок.

Документ опубликован за подписью главы федерального Роспотребнадзора Анны Поповой. В срок до 20 апреля ведомство рекомендует привить не менее 95% населения. Особое внимание стоит уделить мигрантам и вынужденным переселенцам, считают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Управление Роспотребнадзора Петербурга и Ленобласти вновь отчиталось о заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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