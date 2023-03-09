Пародонтолог Лобанов назвал главную причину выпадения зубов

Ортопед-парадонтолог Сергей Лобанов рассказал, что же может спровоцировать выпадение зубов. Фактически, имеются два фактора для этого. Первый — осложнение кариозного процесса. Вторая причина — заболевание пародонта, то есть поражение тканей, которые удерживают зубы на своем месте.

Как Лобанов рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург», все-таки заболевание пародонта сейчас превалирует в части причин выпадения зубов. Он также отметил, что с кариесом справляться уже научились. В частности, к этому вопросу и сами пациенты стали более внимательны.

Ортопед добавил, что, к сожалению, эти заболевания молодеют.