Жириновский предсказал, кому достанется Украина

Еще в далеком 1998 году политик Владимир Жириновский предсказывал, что Украина умрет, если будет плотно сотрудничать с НАТО и отвернется от России. Тогда же он добавил, что те, кто забудет историю, вынужден будет учить географию.

Он рассказывал, что России на плечи падет серьезная миссия — спасти человечество, спасти Западную Европу. По его мнению, этот континент гибнет.

Кроме этого, Жириновский обращал внимание на то, что поляки вот-вот станут хозяевами некоторых украинских земель — западной территории. Возможно, именно для этого президент Украины Владимир Зеленский протащил закон об особых правах поляков, говорил он, передает НТВ.

Кроме этого, Владимир Вольфович говорил о том, что к разделу Украины приступят в 2025 году.

Кому еще достанутся украинские земли по мнению политика, вы можете узнать в нашем дзен-канале.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Ростове-на-Дону ребенок ходил с иголкой в легком два года
Российские власти призвали граждан страны отказаться от поездок в Грузию
Пострадавшего МЧСника в Иркутске доставили в Петербург
В Петербурге дети доигрались до ножевого ранения
В Петербурге пенсионерка потеряла полмиллиона из-за лжекредита
Только за февраль петербуржцы 280 тысяч раз позвонили в 112
В Петербурге на Вишерской избили мужчину и украли у него больше миллиона
Экс-руководительница областного Госсотройнадзора попала под штраф за взятку