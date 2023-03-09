Жириновский предсказал, кому достанется Украина

Еще в далеком 1998 году политик Владимир Жириновский предсказывал, что Украина умрет, если будет плотно сотрудничать с НАТО и отвернется от России. Тогда же он добавил, что те, кто забудет историю, вынужден будет учить географию.

Он рассказывал, что России на плечи падет серьезная миссия — спасти человечество, спасти Западную Европу. По его мнению, этот континент гибнет.

Кроме этого, Жириновский обращал внимание на то, что поляки вот-вот станут хозяевами некоторых украинских земель — западной территории. Возможно, именно для этого президент Украины Владимир Зеленский протащил закон об особых правах поляков, говорил он, передает НТВ.

Кроме этого, Владимир Вольфович говорил о том, что к разделу Украины приступят в 2025 году.

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