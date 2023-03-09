В Петербурге дети участников СВО могут заменить временный проездной на постоянный

С начала специальной военной операции (СВО) для семей, родственником и непосредственно самих мобилизованных вводят различные меры поддержки. Скидки, возможность отложить оплату по кредитам, льготы, бесплатное питание в школах и многое другое. Не стал исключением в части введения мер поддержки и Санкт-Петербург. Например, сейчас детям участников СВО готовы предоставить бесплатный постоянный проездной.

Ранее был только временный проездной, в статус постоянного он перешел с сегодняшнего дня, 9 марта. Он будет действовать до конца года — до 31 декабря 2023 года, передает пресс-служба городской администрации.

Чтобы заменить свой временный проездной на постоянный, достаточно обратиться в офисы ГКУ «Организатор перевозок». При себе нужно иметь старый проездной и фотографию 3х4. Получить новый проездной можно будет в день обращения за ним.

Напомним, что претендовать на этот проездной могут дети до 18 лет, а также учащиеся очной формы в учреждениях общего и среднего профобразования, студенты и проходящие промежуточную и итоговую госаттестацию в колледжах.