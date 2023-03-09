В России сделана еще одна сотня тысяч тестов на ковид

Судя по всему, коронавирус все еще кошмарит россиян, иначе чем объяснить тот факт, что наши соотечественники продолжают день за днем сдавать тесты на это заболевание? Ранее, в самом начале развития этой инфекции, определить то, что ты инфицирован, было гораздо проще. У многих пропадали ощущения запахов и вкусов. Сейчас же отличить коронавирус от какого-нибудь гриппа куда сложнее: те же кашель, ломота в теле и температура.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора Российской Федерации, за весь период с начала пандемии проведено свыше 330,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Только за последние сутки проведено 110 тысяч тестов на коронавирус.

Отметим, что информация о количестве заболевших, скончавшихся и госпитализированных обновляется раз в сутки Управлением Роспотребнадзора.