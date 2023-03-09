В Петербурге приступают с 10 марта к технологическим разводкам мостов

Как сообщили в пресс-службе Смольного, с 10 марта стартуют технологические разводки мостов. Это делается в преддверии навигации, которая в свою очередь начнется с 10 апреля.

В ночь с 9 на 10 марта же будет произведена технологическая разводка моста Александра Невского. Так, движение по мосту закроют с 2 часов 20 минут до 5 часов 10 минут. Также будет на время закрыт и Биржевый мост — с 01:00 до 05:45. Здесь специалисты проведут работы на разводном механизме переправы.

Как напомнили в городской администрации, в плоть до открытия навигации мосты на Неве и Малой Неве будут поочередно разводить почти каждую ночь. Всего запланировано около 60 таких разводок. График будет публиковаться еженедельно.

Навигационный период для разводки мостов на Неве и Малой Неве стартует 10 апреля и продолжается до 30 ноября.