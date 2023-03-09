Володин рассказал, сколько иностранных компаний осталось в России

Вот уже год из России одна за другой уходят западные организации. Площади освобождаются, на их места заходят новые. Со слов председателя Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Володина, в России остались 75,9% иностранных компаний. Об этом Володин написал в своем телеграм-канале.

Но и отечественные бренды не отдыхают, а только пользуются ситуацией и заполняют освободившиеся ниши. Большой рост показало производство одежды (+42 %). Увеличился выпуск лекарств (+15 %).

А вот те, кто ушел с российского рынка, терпят многомиллиардные убытки, говорит Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что по данным Ассоциации туроператоров России, после введения курортного сбора в Петербурге, гости города смогут заплатить ориентировочно 400-500 миллионов рублей.

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