Экс-руководительница областного Госсотройнадзора попала под штраф за взятку

В Ленобласти рассмотрели дело бывшей начальницы Госстройнадзора Ленобласти Раисы Скуридиной. Суд обязал ее выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Женщину осудили за взяточничество в размере 650 тысяч рублей. Помимо выплаты штрафа, ей запретили работать в госструктурах в течение шести лет. Когда женщина занимала должность руководителя отдела контроля и выдачи разрешений Госстройнадзора, она получила взятку.

Деньги давались за разрешение на строительство нескольких корпусов ЖК в Кингисеппе. Чиновница за согласие получила по 325 тысяч рублей в 2018 и 2019 годах.