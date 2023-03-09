Только за февраль петербуржцы 280 тысяч раз позвонили в 112

За февраль 2023 года жители Петербурга 280 тысяч раз набрали номер 112. Такие данные приводит пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга и Ленобласти.

Так, чаще всего жители города на Неве пытались таким образом вызвать скорую помощь (75 000 звонков), полицию ( 61 000 звонков). Еще 4,5 тысячи обращений пришлись на пожарных, а две тысячи — на службу газа.

Примерно 13 тысяч звонков потребовали того, чтобы к месту происшествия выехали сразу несколько экстренных служб. В среднем, ежедневно на номер 112 поступало 10 тысяч вызовов.

Ранее сообщалось, что сегодня, 9 марта, произошел взрыв бытового газа в многоквартирной пятиэтажке в Чите Забайкальского края. К счастью, обошлось без жертв. Аварийно-спасательные работы завершились. Специалисты спасли 12 человек (в том числе трое детей), эвакуировали 117.