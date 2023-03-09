В Петербурге пенсионерка потеряла полмиллиона из-за лжекредита

Мошенники продолжают пользоваться тем, что люди пожилого возраста немного наивны, да и попросту не разбираются в современных технологиях. К сожалению, Петербург эта проблема тоже не обошла стороной.

Как сообщает источник издания в правоохранительных органах, 8 марта в отделение полиции Невского района обратилась местная жительница. Она написала заявление в связи с тем, что стала жертвой мошенников. Как выяснилось, ей позвонил неизвестный и заявил, что он сотрудник банка. Лжебанкир убедил пенсионерку в том, что некие люди взяли на ее имя кредит. Теперь его, естественно, нужно погасить пенсионерке.

Женщине показались слова мошенника убедительными, поэтому она перевела ему 500 600 рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что глава федерального следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по причине регулярных нападений мигрантов на несовершеннолетних на севере Петербурга.