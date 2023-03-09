Российские власти призвали граждан страны отказаться от поездок в Грузию

Сегодня, 9 марта, Министерство экономического развития Российской Федерации призвало россиян не ездить в Грузию, воздержаться от поездки в эту страну по каким-либо причинам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.
В том случае, если кто-то из россиян сейчас находится в Грузии, то им стоит избегать посещения людных мест. В частности, не стоит сейчас стремиться посмотреть исторические центры городов Батуми и Тбилиси, пишет минэк.
Если российским организованным туристам требуется помощь, они могут обратиться по телефону ассоциации «Турпомощь». Индивидуальным туристам можно обратиться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.