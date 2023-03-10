«Мерило успеха»: нужны ли изменения в ЕГЭ

На фоне новостей о выходе России из Болонской образовательной системы все чаще звучит вопрос: а не стоит ли отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в его текущем виде? Gazeta.spb решила узнать, что по этому поводу думает Тамары Чистяковой, председателя первичной профсоюзной организации сотрудников Санкт-Петербургского государственного технологического института.

О том, что одним из шагов на пути к «правильному» российскому образованию может стать отмена ЕГЭ в его текущем виде, заявил вице-спикер Государственной Думы России Петр Толстой:

«Тема отмены ЕГЭ нуждается во всестороннем обсуждении. И чем раньше оно начнется, тем лучше», – заявил он в своем официальном telegram-канале.

Как Тамара Чистякова объяснила в беседе с Gazeta.spb, у Единого государственного экзамена есть весомые плюсы. Так, например, он уравнивает шансы молодых людей на поступление в высшие учебные заведения.

С другой стороны, именно им, пояснила собеседница издания, можно объяснить ряд проблем, связанных с работой системы образования:

«ЕГЭ и в школах, и в вузах было возведено в критерий функционирования», – заявила она, отметив, что из-за этого учителя в школах ставят перед собой задачу не обеспечить учащегося необходимым набором знаний, а подготовить его к сдаче конкретного экзамена.

Это, в свою очередь, приводит к недостаточному вниманию со стороны учителей к отдельным предметам и дисциплинам, что соответствующим образом сказывается на качестве образования и приводит к нехватке профильных специалистов.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по словам замглавы Рособрнадзора Дмитрия Афанасьева, выход России из Болонского процесса не означает отмену ЕГЭ.