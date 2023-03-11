И не подсматривайте: Литовцев оставят без российских телеканалов

В Литве продолжается борьба с телевизионными компаниями из России и Белоруссии. Если раньше под запретом были трансляции на телеканалах, то теперь увидеть русских ведущих не удастся и в интернете.

Правительство Литовской Республики намерено блокировать IP-адреса, на которых можно посмотреть каналы из России. Таким был ответ Вильнюса на новости о том, что в сети по-прежнему смотрят телеканалы, попавшие под санкции Европейского союза.

Чтобы ограничить к ним доступ для граждан, Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) обязала местные интернет-провайдеры к закрытию доступа к ссылкам «Первый канал», «НТВ», «Россию-1», «Россия 24», «РТР-Планета». На это у них будет пять дней с момента вступления данного решения в силу, пишет Baltnews.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что жителей Эстонии планируют оставить без доступа к российским телеканалам. Для того, чтобы узнать подробности, переходите по ссылки и подписывайтесь на Дзен-канал.