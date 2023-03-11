Гендиректор АКРА: банкротство SVB Россия может даже не заметить

Закрытие Silicon Valley Bank (SVB) стало самым крупным «обрушением» кредитной организации в Соединенных Штатах Америки с последнего финансового кризиса. Тем не менее, это мало скажется на Российской Федерации, считает гендиректор Аналитическое кредитное рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

Информацию о том, что SVB был закрыт, сообщили в Федеральной корпорации страхования вкладов. Это событие, считают некоторые западные эксперты, может привести к тому, что другие банки также столкнутся с проблемами. Однако для Российской Федерации данная ситуация не так значительна:

«Вне зависимости от дальнейших событий в США их влияние на Россию будет меньше, чем в 2008 году, если вообще будет заметно», – ответил Михаил Сухов на вопрос о влиянии банкротства SVB Financial на российский рынок.

Объяснить это можно тем, что спекулятивные продажи позиций иностранными инвесторами сейчас невозможны, пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что банки могут начать проявлять платежи на мошенничество.