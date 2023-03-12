Американский бомбардировщик В-52Н пролетел над Балтийским морем

По данным сервиса FlightRadar24, над Балтийским морем, ориентировочно в 200 километрах от Петербурга пролетел американский стратегический бомбардировщик B-52Н Stratofortress с позывным NOBLE61

Изначально самолет вылетел с территории Польши, затем он совершил полет над Эстоний, Латвией, Литвой. В близи острова Гогланд (в Финском заливе) он решил развернуться и полетел в сторону Великобритании.

Позднее глава миноброны Польши Мариуш Блащак в своих социальных сетях написал, что этот бомбардировщик летел в сопровождении польских истребителей. По его словам, это элемент учений по оперативной совместимости. Кроме этого, такие учения он назвал заботой о безопасности восточного фланга НАТО, пишет РБК.