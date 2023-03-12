Американский бомбардировщик В-52Н пролетел над Балтийским морем

По данным сервиса FlightRadar24, над Балтийским морем, ориентировочно в 200 километрах от Петербурга пролетел американский стратегический бомбардировщик B-52Н Stratofortress с позывным NOBLE61

Изначально самолет вылетел с территории Польши, затем он совершил полет над Эстоний, Латвией, Литвой. В близи острова Гогланд (в Финском заливе) он решил развернуться и полетел в сторону Великобритании.

Позднее глава миноброны Польши Мариуш Блащак в своих социальных сетях написал, что этот бомбардировщик летел в сопровождении польских истребителей. По его словам, это элемент учений по оперативной совместимости. Кроме этого, такие учения он назвал заботой о безопасности восточного фланга НАТО, пишет РБК.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург — не место для радости: в городе ищут менеджера по продажам ...
Из-за угрозы минирования в Петербурге из Эрмитажа эвакуировали 4000 человек
В Саратовской области на трассе столкнулся 21 автомобиль. Число ...
В квартире на Октябрьской набережной нашли изрезанного мужчину в ванной
Беглову нашли подработку на выходные: в Петербурге выпало почти 30% ...
Петербург обогнал Москву и вышел на первое место по смертности от коронавируса
В Ленобласти поймали наркодилера с 7 килограммами запрещенных веществ
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Владимир Акимов