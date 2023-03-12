Петербург обогнал Москву и вышел на первое место по смертности от коронавируса

Петербург в очередной раз возглавил ТОП. Однако, к большому сожалению, радоваться нечему, ведь это ТОП по смертности от коронавируса. По данным на 12 марта, Северная столица обогнала Москву по этому показателю.

Как говорится на портале «СТОП коронавирус», за прошедшие сутки от этого заболевания скончались 12 жителей города (в Москве — шесть). В то же время известно, что среди заболевших за прошедшие сутки 62-м людям потребовалась госпитализация в медучреждения. В общем и целом, новых случаев заражения — 1193.

Есть и те, кому удалось побороть болезнь — таких 979 человек.

С начала пандемии официально подтвержден 1 893 771 случай заражения коронавирусом в Петербурге.

Другие показатели по заболеваемости коронавирусом предоставляем вам в виде фото: