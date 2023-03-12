Беглову нашли подработку на выходные: в Петербурге выпало почти 30% месячной нормы осадков за день

К утру 12 марта выяснилось, что Петербург прилично припорошило снегом. К сегодняшнему дню высота сугробов достигла 32 сантиметров. Как написал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале, только за последние 24 часа Северная столица получила 10 миллиметров осадков бонусом. Это составляет 29% от месячной нормы.

В общем и целом, снежный покров прирос на шесть сантиметров. Как говорит синоптик, с такими показателями — в 32 сантиметра — был установлен рекорд. Это самая большая высота сугробов в городе с начала сезона.

Например, в декабре снежный покров составил 19 сантиметров, в январе — 12 сантиметров и в феврале — 16 сантиметров Максимум снега в марте до сегодняшнего дня составлял 29 сантиметров, это было 9 марта.

Что ж, кажется, Беглов и его команда без работы в выходной не останутся — явно есть чем заняться. Другой вопрос, выгонят ли они технику и подрядчиков или же оставят все как есть, оправдываясь непростыми погодными условиями.

А погодка сегодня действительно не шепчет: во второй половине дня можно ожидать снег, а температура воздуха будет держаться ориентировочно на уровне -3-5 градусов