В Петербурге в семь раз чаще стали пересаживать сердца

Как же хорошо, что технологии не стоят на месте, в том числе и в сфере здравоохранения. Если медицина еще и не всесильна, то способна на многое — совершенно точно. Так, Петербургский комитет по здравоохранению рассказал, как обстоят дела в одном из направлений — в части трансплантации органов.

Как пишет Табло СМИ, число таких операций в городе увеличилось в разы — с 32 до 154.

Например, число пересадок сердец возросло с четырех до 28 за последние 10 лет. Кроме этого, только за 2022 год медики пересадили 82 почки и 44 печени.

Была и пересадка органа от донора реципиенту с разными группами крови или резус-фактором. Врачи пересадили печень 19-летней девушке от посмертного донора.

Ранее сообщалось, что жители Петербурга стали чаще интересоваться вакцинацией от клещевого энцефалита.