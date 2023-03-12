Да я только на минуточку: в Выборгском районе выловили пьяную угонщицу авто

В Выборгском районе Ленобласти активизировались угонщики, а точнее угонщицы. Возможно, к счастью, что у руля не профессионалы. Так, на Приморской улице сотрудники правоохранительных органов выловили автомобиль марки Volkswagen.

Как рассказывает источник издания Gazeta.SPb, за рулем оказалась 48-летняя женщина. При этом она была в пьяном состоянии, отмечает собеседник издания. Немного позднее в отделение полиции обратился 47-летний мужчина, который рассказал, что у него угнали автомобиль. Как выяснилось, это тот самый автомобиль, за рулем которого сидела пьяная женщина.

Со слов заявителя, машина исчезла в период с 08:00 до 08:05. Правоохранители вернули авто законному владельцу. Возбуждено уголовное дело.