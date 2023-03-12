Коронавирус покидает Землю?

С 6 февраля по 5 марта от коронавируса в мире скончалось около 32 тысяч человек. Однако это на 65% меньше, чем еще 28-ю днями ранее. Более того, на 58% снизилось и число случаев инфицирования. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По их данным, за четыре недели во всем мире официально подтвердилось 4 475 653 случая заражения и 31 926 летальных исходов. За 28 дней чаще всего случаи заражения выявляли в США (1 027 596), Японии (539 251), Китае (454 575), Германии (379 505) и России (345 384).

Что касается умерших, то побольше всего человек скончалось в США (10 856), Японии (3 432), Китае (2 634), Великобритании (2 103) и Бразилии (1 931).

Ранее сообщалось, что жизнь без стресса, пожалуй, довольно сложно представить. Это такая же обычная и привычная (к сожалению) составляющая нашей жизни. Однако проживать негативные эмоции тоже нужно уметь правильно.