В Гатчине поймали двух возможных угонщиков авто

Сотрудники полиции в Гатчине задержали двух подозреваемых в угоне автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своих социальных сетях.

Как рассказали правоохранительные органы, на улице Изотова в Гатчине неизвестные угнали автомобиль «Мицубиси Аутлендер». Однако подозреваемых в угоне все-таки найти удалось — однако в Москве. Были задержаны двое мужчин, 1992 и 1994 года рождения.

По факту хищения возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Авто найдено и было возвращено хозяйке.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в городе Приморск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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