В ДТП на трассе «Санкт-Петербург-Сортавала» пострадал ребенок

Сотрудники полиции Петербурга проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как говорят в полиции, все случилось 11 марта вечером на 18-м километре трассы «Санкт-Петербург-Сортавала». Женщина за рулем «Мерседес А140» не справилась с управлением, влетела в силовое ограждение.

Как итог, в дорожно-транспортном происшествии пострадал несовершеннолетний — трехлетний мальчик. Его в состоянии средней тяжести пришлось госпитализировать в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу на Гражданском проспекте. Все случилось 11 марта в вечернее время. Водитель «Лексуса» ехал по тротуару и вступил в конфликт с другим человеком. Сначала была только словесная перепалка, но дошло и до драки.