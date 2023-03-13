Парламент Петербурга решил отложить снос зданий «Нарвской заставы»

Однако он обратил внимание на то, что полностью исключить снос «Нарвской заставы» комиссия не пожелала. Аналогичная ситуация и с историческими домами на Лиговском проспекте и проспекте Обуховской обороны.

Получается, что вопрос действительно не более чем отложен на время, пока признаков того, что 200 исторических зданий (а именно столько могут снести) хотят сохранить, нет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге Мытный двор могут застроить элитным жильем. Вопрос о таких переменах был поднят на уровне Градостроительного комитета. При этом стоимость жилья здесь может достигнуть 400 тысяч рублей за один квадратный метр.