Парламент Петербурга решил отложить снос зданий «Нарвской заставы»

Сегодня, 13 марта, стало известно, что комиссия парламента Петербурга приняла решение отложить снос зданий «Нарвской заставы» вплоть до 2029 года. Однако есть одно но: к этому времени просто истечет срок действия программы «реновации». С таким предложением выступила фракция «Единая Россия». Об этом в своем телеграм-канале написал депутат партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Однако он обратил внимание на то, что полностью исключить снос «Нарвской заставы» комиссия не пожелала. Аналогичная ситуация и с историческими домами на Лиговском проспекте и проспекте Обуховской обороны.
Получается, что вопрос действительно не более чем отложен на время, пока признаков того, что 200 исторических зданий (а именно столько могут снести) хотят сохранить, нет.
Ранее сообщалось, что в Петербурге Мытный двор могут застроить элитным жильем. Вопрос о таких переменах был поднят на уровне Градостроительного комитета. При этом стоимость жилья здесь может достигнуть 400 тысяч рублей за один квадратный метр.