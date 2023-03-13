В Петербурге айтишники дерутся за работу? На одно место претендуют 18 специалистов

Как оказалось, айтишникам тоже не так уж сладко, как многие привыкли думать. Зарплаты, может быть, в этой сфере и ого-го, но и конкуренция на место не отстает, особенно если речь о начинающих специалистах.

Так, только в Петербурге на одно рабочее место в айти-секторе конкуренция достигает 18 начинающих специалистов. В целом же, если рассматривать не только начинающих айтишников, то на одно место претендуют четыре кандидата в среднем.

Если смотреть по Северо-Западного федеральному округу в целом, то проще всего айтишникам приходится в Псковской, Мурманской, Новгородской области, а также в НАО. Там менее трёх человек претендуют на рабочее место. В то же время в Ленобласти на каждое место претендуют пять человек.

Ранее сообщалось, что сейчас фиксируется постепенное восстановление числа субъектов малого и среднего предпринимательства к уровню допандемийного периода. Однако пока слишком рано говорить о каком-либо росте. Пока показатели 2023 года пришли только к численности 2019 года.