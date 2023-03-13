Туристического сбора в России не будет в ближайшие два года

Законопроект о введении туристического сбора во всех регионах России снят с рассмотрения Госдумы 6 марта. Информация об этом содержится в системе обеспечения законодательной деятельности.

Как выяснилось, законопроект перестал быть актуальным именно с точки зрения даты. Дата вступления в силу законопроекта о туристическом сборе – 1 января 2023 года – уже «не соответствует текущей календарной дате».

Кроме того, бюджетным кодексом «туристический сбор не закреплен в качестве доходного источника бюджетов субъектов РФ.

Однако в Ассоциации туроператоров России отмечают, что отказ от туристического сбора пойдет на пользу туротрасли. Как минимум, не будет лишней административной волокиты. Более того, туристический сбор мог бы привести к тому, что туристы бы «сбежали» в частный сектор, ведь там налог не собирают.

Отмечают в турсфере и то, что собираемых средств с этого налога все равно бы не хватило на решение серьезных проблем.