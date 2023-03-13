В Госдуму РФ внесен законопроект о повышении призывного возраста

В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста с 2024 года. С документом можно ознакомиться в системе обеспечения законодательной деятельности.
Так, призывной возраст хотят поднять до 21 года ( сейчас — 18 лет), а предельный — поднять до 30 лет (сейчас — 27 лет). Однако повышать эти показатели будут постепенно. Так, в 2024 году призывной возраст составит от 19 до 30 лет, в 2025 — от 20 лет, ас с 2026 — от 21 года.
Согласно информации в пояснительной записке, поднять нижний предел нужно, чтобы молодые люди гарантировано получали среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование.
Уточняется, что теперь школьники и студенты не должны будут приходить в военкоматы, чтобы получить отсрочку. А вот расходы, которые сейчас уходят на медосвидетельствование призывников, сократят — более чем 639 млн руб. в год.