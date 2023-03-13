Названа главная ошибка россиян при экономии денег

Часто ли вы пытались сэкономить деньги и например, накопить на что-то? Порой это сделать очень непросто. Однако фактически россияне забывают всего про одну маленькую деталь.

Как сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Налоги и бухгалтерия», люди попросту часто отказываются от скидочных карт, причем в местах, где они часто бывают. Тем временем при использования карточек лояльности россияне могут сэкономить большие объёмы своих личных денег.

Например, многие торговые сети предлагают оформить специальные карточки, которые позволяют сэкономить при покупке определенных продуктов. Проблема заключается в том, что россияне зачастую либо забывают карточку дома физически, либо забывают, что она у них в принципе есть. Таким образом, специалисты портала говорят о том, что важно всегда при себе иметь свои скидочные карты, ведь с их помощью можно существенно сэкономить.