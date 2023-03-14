Петербуржец проведет больше 6 лет в тюрьме за убийство на детской площадке

В 2007 году житель Санкт-Петербурга в ходе ссоры, возникшей на фоне алкогольного опьянения, убил своего знакомого ножом. Теперь ему придется провести шесть с половиной лет в колонии, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в июне 2007 года на детский площадке у улицы Черкасова. Там убийца нанес своему знакомому, как минимум, два удара ножом:

«В результате указанных преступных действий потерпевший скончался на месте происшествия», – рассказали в официальном telegram-канале прокуратуры Северной столицы.

Отмечается, что петербуржцу за совершенное им преступление придется провести в исправительной колонии строгого режима шесть лет и шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге мужчина попал под уголовку из-за драки с полицейским.

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