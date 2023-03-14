Убийственное похудение: какие диеты разрушают организм

Диета может помочь в снижении веса, но далеко не всегда способна улучшить здоровья. Некоторые варианты организации режима питания и вовсе могут навредить, заявила нутрициолог Юлия Рябкова.

Она отметила, что среди желающих похудеть популярна так называемая «монодиета», предполагающая увеличение содержания какого-то продукта в рационе в ущерб остальным. Употребление, например, одних только яблок может навредить организму из-за потери состава полезных веществ и витаминов.

«Мы не можем только из яблок получить минеральный состав тот, который необходим для организма. Поэтому эти диеты имеют огромные последствия для организма», – подчеркнула специалист в интервью для телеканала «Санкт-Петербург».

В качестве еще одной вредной диеты ей была названа белковая, основанная на потреблении большого количества мяса и рыбы. При таком питании большая нагрузка оказывается на почки и печень – это же актуально и для низкоуглеводной диеты.