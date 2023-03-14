Хватит это терпеть! Работники Wildberries объявляют забастовку

Сотрудники известного российского маркетплейса Wildberries намерены бастовать против «рабских» условий труда. Новая политика онлайн-магазина вызвала бурную реакцию служащих.

Новая оферта предполагает, что держатели пунктов выдачи заказов (ПВЗ) больше не имеют право оспаривать подмены. Соответственно, в ситуациях, когда покупатель возвращает бракованный товар с владельцев точек, удерживают его полную стоимость.

При этом в нынешних реалиях политика Wildberries обязывает держателей ПВЗ выплатить всю цену продукции, если в полученной посылке оказалось что-то другое. Причем даже в том случае, если это произошло не по их вине.

Как сообщают СМИ со ссылкой на заявления недовольных сотрудников, списания начались 9 марта. Оказавшиеся в непростых условиях люди начали штурмовать главный офис маркетплейса.

Ранее Gazeta рассказывала о том, что на Wildberries станет недоступна продажа электронных сигарет.