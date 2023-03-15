Активы ОСК в Кронштадте решили переоценить перед продажей

Имущественные комплексы на Петровской улице и Якорной площади, которые принадлежат АО «КМЗ» (входит в состав Объединённой судостроительной корпорации), решили переоценить. Об этом рассказала директор департамента имущественных прав ОСК Ирина Бабюк.

По ее словам, комплексы сейчас подлежат актуализации рыночной стоимости. Только после этого процесса их выставят на продажу. Лоты хотят выставить по программе отчуждения непрофильных активов. Как пояснила Бабюк, эти объекты попросту не используются в производственной деятельности акционерного общества. Причем актив «простаивает» еще с 2015 года.

Активы выставлялись за 110,2 миллиона и 77,5 миллиона рублей соответственно. С учётом текущей ситуации сумма может незначительно снизиться, в пределах 10–15%.