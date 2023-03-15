В России сделана 101 тысяча тестов на ковид

Коронавирус не хочет выпускать россиян из своих лап, напротив, сжимает в объятиях только крепче. Например, количество сделанных тестов на коронавирусную инфекцию с каждым днем если и не растет, то как минимум не уменьшается.

Так, по данным Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, за весь период проведено свыше 331,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. При этом только за последние сутки проведена 101 тысяча тестов на коронавирус.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

Ранее сообщалось, что пришла весна, сходят снег и лед, а вместе с ним сходят с ума и люди. Так, в ТЦ во Всеволожске сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого гражданина, размахивавшего ножом в пункте выдачи интернет-заказов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.