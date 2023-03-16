Только за неделю марта узами брака связали себя 934 пары Петербурга

Вне зависимости от происходящих в мире событий, люди по-прежнему просто хотят любить. Весна — как никогда подходящее время для того, чтобы выразить свои чувства, рассказать своим близким, как они вам дороги. В Санкт-Петербурге за первую неделю марта брак заключили 934 пары.

Как передает «NevaToday»,свободные места на март для парочек еще остались. Чтобы забронировать свободную дату, необходимо обратиться в органы ЗАГС и подать там соответствующее заявление, либо воспользоваться порталом «Госуслуги».

Ранее Gazeta.SPb писала, что иногда люди совершают совсем необдуманные покупки. Бац, и новая вещица с маркетплейса в корзине. Еще раз бац — и уже оплачено. Психолог Татьяна Гилева рассказала, что же людям так мешает удержаться от спонтанных покупок. Имеется по меньшей мере три фактора, из-за которых люди так себя ведут.