В Смольном объяснили, почему петербуржцы продолжают получать повестки

Россияне до сих пор продолжают получать повестки. В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Петербурга решили разъяснить, почему так происходит.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», таким образом подтверждается постановка на воинский учет. Для этого нужно лично явиться в военком по месту жительства или пребывания. Помните, что пока вы находитесь в военкомате, работодатель должен оплатить ваше отсутствие по среднему заработку. Аналогичный принцип действий и в том случае, если вам нужно внести какие-то изменения в ваш военный билет.

Ранее сообщалось, что ни для кого не секрет, что после начала СВО на России повалилось множество санкций. Одна из сфер, которая критично пострадала — автомобильная. Перестали ввозиться автомобили, их комплектующие, запчасти для них в конце концов. Как сейчас обстоят дела в этом вопросе? Смогли ли мы адаптироваться? С этими вопросами Gazeta.SPb обратилась к автоэксперту Андрею Черткову