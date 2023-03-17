В Петербурге разработали школьную форму с этническими мотивами

В Петербурге студенты государственного университета промышленных технологий и дизайна решили запустить стартап, который предполагает разработку одежды для школьников.

Их проект призван сохранить самобытность и популяризовать культурное разнообразие народов России, передает телеканал «Санкт-Петербург». Например, в случае с формой для петербургских девочек, есть два варианта: серый – повседневный, и светло-бежевый – праздничный. При этом последний украшен паневой — накладкой на юбку с двух сторон.

На этой форме также имеются этническими узорами. Причем это символы, которые использовали кореные народы Петербурга и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне до сих пор продолжают получать повестки. В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Петербурга решили разъяснить, почему так происходит.