Россиянам рассказали, обязаны ли они прерывать отпуск по просьбе начальства

Отпуск, для многих – это возможность насладиться временем с близкими и отдохнуть от работы. Как следует поступить, когда начальство вызывает на рабочее место прямо с пляжа, расскажет Gazeta.SPb.

Как объяснили в Федеральной службе по труду и занятости, за отказ от выхода на работу в отпуск никаких штрафов быть не должно. Тем не менее, сотрудник может войти в положение работодателя и выйти на работу по собственной инициативе.

При таком стечении обстоятельств день, на который он был отозван, превращается в рабочий. Его будут обязаны исключить из отпуска и оплатить вне зависимости от того, с какого времени сотрудник взялся за работу.

Оставшаяся часть отпуска остается доступной для траты сотрудником в удобное для него время в текущем году. Кроме того, у него есть возможность прибавить ее к отпуску в следующем.

При этом не допускается досрочный вызов работодателем беременных женщин, несовершеннолетних, а также сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях труда.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что каждый восьмой петербуржец будет продлевать выходные отпусками и отгулами.