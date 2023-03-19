В Петербурге пожар на кухне закончился двумя смертями

Сегодня ночью в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, в котором погибли два человека. О происшествии рассказали в пресс-службе городского управления МЧС.

По данным ведомства, трагедия произошла в 40-ом доме по улице Кораблестроителей в 00:15. Пламя вспыхнуло на кухне в двухкомнатной квартире. Площадь помещения составляла шесть квадратных метров – ровно половину этого пространство занял огонь.

На то, чтобы справиться с пожаром, у сотрудников экстренной службы ушло чуть меньше часа: к 01:07 очаг возгорания был затушен.

«В результате пожара погибли два человека», – подвели итог произошедшего в официальном telegram-канале экстренной службы.

Также отмечается, что в пожаротушении приняли участие 23 огнеборца, использовавших пять единиц специализированной техники.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что пожар, случившийся на Плесецкой улице в Санкт-Петербурге, унес жизни двоих людей.