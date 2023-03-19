Тряска продолжается: землетрясение ощутили на Аляске

Сейсмическая активность продолжает распространяться по планете. На этот раз она затронула Соединенные Штаты Америки. Геологическая служба страны (USGS) зафиксировала толчки на юге Аляски.

Согласно опубликованной информации, магнитуда землетрясения, которое ощутили на себе жители юга штата Аляска, составила 5,4 балла. Все произошло в 18:06 по московскому времени. В Америке в это время было еще утро – 11:06.

Известно, что очаг землетрясения пролегал в 19 километрах юго-западнее города с названием Анкор Пойнт. Глубину, на которой находился источник толчков, оценили в 65,4 километра.

Сведений о жертвах природного катаклизма и вызванных им разрушениях пока не сообщали.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о о первых жертвах землетрясения, произошедшего в Эквадоре. В тот раз сила подземных толчков составила 6,5 баллов.