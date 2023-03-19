Квартет руферов привлек к себе внимание в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга четыре руфера устроили себе прогулку по крышам домов. Их заметили посетители ресторана, расположенного на набережной канала Грибоедова.

«Четверка руферов, рискуя жизнью, путешествует в эти минуты по крышам зданий в самом центре Петербурга», – написали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» во «ВКонтакте».

Отмечается, что экстремалы выбрали в качестве своей «полосы препятствий» крыши нечетных домов, расположенных на набережной канала Грибоедова.

На опубликованной видеозаписи видно, как они перемещаются с крыши 17-го дома на Дом Зингера. Насладившись видами, любители острых ощущений двинулись в сторону Конюшенной площади.

Петербуржцев возмутило поведение молодых людей. Руфинг – движение, строящееся на тяге отдельных личностей к переходам по крышам – стало причиной для множества несчастных случаев.

«А потом смс-ками на лечение будут собирать, я правильно понимаю?», – задал ироничный вопрос один из комментаторов. Отдельные граждане встали на защиту подростков.

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