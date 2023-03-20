Доигрались: Роскачество предсказывает крах продаж Apple

Удаление из магазина сервисов App Store приложения банка «Тинькофф» и других российских кредитных организаций может крайне негативно сказаться на продажах смартфонов, выпускаемых компанией Apple. К такому мнению пришли эксперты Российской системы оценки качества.

Согласно данным многопрофильного аналитического центра НАФИ мобильным банкингом пользуются 56% граждан Российской Федерации. Для этого им необходимо загрузить приложение используемого банка на смартфон.

«Вполне вероятно, что в связи с такой тактикой продажи техники Apple в РФ скоро рухнут. Зачем человеку покупать iPhone, где самые нужные приложения просто недоступны?», – такой вопрос озвучил Сергей Кузьменко, руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Он подчеркнул, что в нынешних реалиях у потребителя нет никакой альтернативы: приложение удаляется из мобильного магазина на совсем. Впрочем, многие известные банки уже нашли частичное решение данной проблемы и запустили веб-версии своих приложений, которыми можно воспользоваться из браузера.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в список заблокированных в App Store кредитных организаций «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», «Приморье» и другие, попавшие под санкции.