В Петербурге сверяют списки военнообязанных

Военкоматы Северной столицы сверяют списки военнообязанных. Прошедшая осенью частичная мобилизация показала большое количество расхождений в данных, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Частичная мобилизация прошлой осенью выявила существенные расхождения в системах хранения персональных данных военнообязанных», – объяснил глава администрации Санкт-Петербурга.
По его словам, не все офицеры, сержанты и рядовые запаса выполнили законные требования и сообщили об изменениях в своем семейном положении, образовании или других параметрах. Теперь эти неточности будут устранять, пишет ТАСС со ссылкой на слова Беглова.
Также губернатор Санкт-Петербурга обратился к гражданам с просьбой выполнять требования, которые будут изложены в повестках от военного комиссариата. По его словам, день явки по повестке должен оплачиваться работодателем.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге сверяют списки военнообязанных.