В Петербурге сверяют списки военнообязанных

Военкоматы Северной столицы сверяют списки военнообязанных. Прошедшая осенью частичная мобилизация показала большое количество расхождений в данных, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Частичная мобилизация прошлой осенью выявила существенные расхождения в системах хранения персональных данных военнообязанных», – объяснил глава администрации Санкт-Петербурга.

По его словам, не все офицеры, сержанты и рядовые запаса выполнили законные требования и сообщили об изменениях в своем семейном положении, образовании или других параметрах. Теперь эти неточности будут устранять, пишет ТАСС со ссылкой на слова Беглова.

Также губернатор Санкт-Петербурга обратился к гражданам с просьбой выполнять требования, которые будут изложены в повестках от военного комиссариата. По его словам, день явки по повестке должен оплачиваться работодателем.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге сверяют списки военнообязанных.

Александр Беглов военный комиссариат


 

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В Петербурге сверяют списки военнообязанных