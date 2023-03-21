ФНС накинулась на петербуржцев-арендодателей

Федеральная налоговая служба стала проявлять пристальный интерес к владельцам инвестиционных квартир в Петербурге.

Как выяснилось, многие из них получили «письма счастья» с требованием предоставить декларации о доходах. В ФНС также подтверждают факт того, что проверки будут. В чем причина? Есть планы активизировать усилия и давление на собственников жилья по обелению рынка аренды, пишет издание РБК.

При этом налоговая просит предоставить информацию не только за 2022 год, но и за 2021 и даже 2020.

Ранее сообщалось, что из-за личной неприязни житель Ленобласти решил своим троим соседям по коммунальной квартире подложить взрывное устройство. Об этом сообщает СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Также мы писали о том, что площади после ухода западных брендов в торговых центрах освобождаются. Российские бренды решили не терять возможность и занимать их. Так, российская Gloria Jeans решила выгнать из игры японский бренд Uniqlo.