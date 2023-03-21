Земля бушует? В нескольких странах сразу прошли мощные землетрясения

Без конца и края последние месяцы мы слышим новости о мощных землетрясениях в разных уголках мира. Сегодня, 21 марта, не стало исключением. Так, сильные встряски застали северо-восток Афганистана, Пакистана и Индии.

Так, в случае с Афганистаном, эпицентром стал регион Гиндукуш. При этом заметные для жителей толчки прошлись также в Кабуле, Лахоре, Исламабаде. Что касается Индии, то землетряс прошел в Нью-Дели, Кашмире.

Не обошло стороной и другие государства — Туркменистан, Казахстан, Таджикистан и Китай.

Соглaсно информaции Нaционaльного институтa сейсмологии, которую приводит РИА Новости, землетрясение достигло мaгнитуды 6,5.

Пока что информации о разрушениях, пострадавших и тем более погибших, не поступало. Хотелось бы верить, что обойдется.

А когда еще трясло?

Увы, даже пару-тройку дней назад были известия о землетрясениях в разных странах. Например, 19 марта досталось США — Аляске. Магнитуда землетрясения, которое ощутили на себе жители юга штата Аляска, составила 5,4 балла. Все произошло в 18:06 по московскому времени.

В Эквадоре трясло 18 марта, но увы, без жертв не обошлось. Согласно опубликованной информации, толчки мощностью в 6,5 баллов зафиксировали на глубине в 44 километра. Как говорили местные СМИ, было несколько раненых. Однако точное число так никто и не назвал.

Доставалось несколько раз Турции, а также Италии.

Более того, не обошла беда и Россию. Землетрясение произошло у полуострова Камчатка, его магнитуда достигала 6,1 балла. Очаг залегал в 340 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Интересно, что нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс предсказывал многие землетрясения. Например, он задолго до произошедшего говорил о предстоящих трясках в Турции, Сирии, Палестине. Пока что не дошла беда разве что до Палестины.