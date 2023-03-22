Принц Гарри может остаться без визы США из-за наркотиков

Принц и герцог Сассекский Гарри может быть лишен американской визы из-за своего признания в употреблении запрещенных веществ. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Сообщается, что в настоящий момент британский принц Гарри, эмигрировавший вместе с женой Меган Маркл в Калифорнию в 2020 году, столкнулся с призывами к аннулировании его заявки на получение визы Соединенных Штатов Америки. Многих интересует, признавался ли он в своих пагубных пристрастиях иммиграционной службе.

Американское иммиграционное законодательство жестоко наказывает за подобную ложь. В некоторых случаях, дело может доходить до депортации и даже запрет на подачу заявления на получение гражданства.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что принц Гарри всегда ощущал себя отличающимся от остальных членов королевской семьи. Об этом он рассказал в интервью для телеканала Sky News.